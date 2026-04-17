Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2,50 млн

Матиас Лаж - статистика

Санкт-Паули
30 ноября 1996 (29)
#28 | Нападающий
180 см
Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Санкт-Паули
28
2
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 30 тур
Санкт-Паули
1 : 1
17.04.2026
Кельн
1' - 87'
87'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Санкт-Паули
0 : 5
11.04.2026
Бавария
1' - 89'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Унион
1 : 1
05.04.2026
Санкт-Паули
1' - 90'
25'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Санкт-Паули
1 : 2
22.03.2026
Фрайбург
1' - 84'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия М
2 : 0
13.03.2026
Санкт-Паули
1' - 67'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Санкт-Паули
0 : 0
08.03.2026
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
0 : 1
28.02.2026
Санкт-Паули
1' - 75'
45'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Санкт-Паули
2 : 1
22.02.2026
Вердер
53' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург
2 : 1
31.01.2026
Санкт-Паули
63' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Санкт-Паули
1 : 1
27.01.2026
РБ Лейпциг
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Санкт-Паули
0 : 0
23.01.2026
Гамбург
1' - 65'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия Д
3 : 2
17.01.2026
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
2 : 1
14.01.2026
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
0 : 0
21.12.2025
Санкт-Паули
1' - 90'
62'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
2 : 1
13.12.2025
Хайденхайм
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
1 : 1
06.12.2025
Санкт-Паули
1' - 68'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
3 : 1
29.11.2025
Санкт-Паули
1' - 87'
6'
86'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Санкт-Паули
0 : 1
23.11.2025
Унион
1' - 87'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
2 : 1
09.11.2025
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Санкт-Паули
0 : 4
01.11.2025
Боруссия М
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2025
Санкт-Паули
1' - 61'
37'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
0 : 3
19.10.2025
Хоффенхайм
1' - 63'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
1 : 0
04.10.2025
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Санкт-Паули
1 : 2
27.09.2025
Байер
1' - 81'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
2 : 0
19.09.2025
Санкт-Паули
1' - 62'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Санкт-Паули
2 : 1
14.09.2025
Аугсбург
1' - 88'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гамбург
0 : 2
29.08.2025
Санкт-Паули
1' - 82'
19'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Санкт-Паули
3 : 3
23.08.2025
Боруссия Д
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
1
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
Вчера, 19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
Вчера, 19:22
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+