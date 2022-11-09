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    Харви Эллиот - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Харви
    Фамилия Эллиот
    Команда Ливерпуль
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 апреля 2003 (19 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 35,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 85' Ливерпуль 7:0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 26 тур
    47'
    01.03.2023 1' - 90' Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    25.02.2023 46' - 90' Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 25 тур
    21.02.2023 85' - 90' Ливерпуль 2:5 Реал Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    90'
    18.02.2023 60' - 90' Ньюкасл 0:2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 24 тур
    13.02.2023 90' - 90' Ливерпуль 2:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 77' - 90' Вулверхэмптон 3:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливерпуль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.12.2022 1' -57' Манчестер Сити (Манчестер) 3:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    09.11.2022 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0
    (3:2)п    		 Дерби Каунти (Дерби)
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