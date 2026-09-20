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€ 20 млн

Харви Эллиот - статистика

Валенсия
4 апреля 2003 (23), Лондон
#10 | Полузащитник
170 см
Англия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
69' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
11.09.2026
Валенсия
62' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 5
06.09.2026
Барселона
54' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Валенсия
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
69' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
11.09.2026
Валенсия
62' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 5
06.09.2026
Барселона
54' - 90'
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