Хуниор Фернандес - статистика
#78 | Нападающий
|Имя
|Хуниор
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Аланьяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|184
|Имя
|Хуниор
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Аланьяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чили
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.07.2019
|17' -90'
|Аргентина
|2:1
|Чили
|04.07.2019
|Был в запасе
|Чили
|0:3
|Перу
|29.06.2019
|Был в запасе
|Колумбия
|0:0
(4:5)п
|Чили
|25.06.2019
|77' -90'
|Чили
|0:1
|Уругвай
|22.06.2019
|Был в запасе
|Эквадор
|1:2
|Чили
|18.06.2019
|87' -90'
|Япония
|0:4
|Чили