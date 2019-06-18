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    Хуниор Фернандес - статистика

    #78 | Нападающий
    Имя Хуниор
    Фамилия Фернандес
    Команда Аланьяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 апреля 1988 (34 года)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чили 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.07.2019 17' -90' Аргентина 2:1 Чили
    04.07.2019 Был в запасе Чили 0:3 Перу
    29.06.2019 Был в запасе Колумбия 0:0
    (4:5)п    		 Чили
    25.06.2019 77' -90' Чили 0:1 Уругвай
    22.06.2019 Был в запасе Эквадор 1:2 Чили
    18.06.2019 87' -90' Япония 0:4 Чили
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