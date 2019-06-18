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Расписание матчей
Кубок Америки
Япония - Чили
Япония - Чили: обзор матча 18 июня 2019
Япония
18.06.2019, вторник, 02:00
Кубок Америки, группа C, 1 тур
0 : 4
Завершен
Чили
41'
Э. Пульгар
54'
Э. Варгас
82'
А. Санчес
83'
Э. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Япония - Чили
90'
+2
Желтая карточка
О. Опасо
87'
Замена
Х. Фернандес
️️️️
А. Санчес
83'
ГОЛ! 0:4!
Э. Варгас
Пас отдал
А. Санчес
82'
ГОЛ! 0:3!
А. Санчес
Пас отдал
Ч. Арангис
80'
Замена
О. Опасо
️️️️
Х. Фуэнсалида
Замена
С. Оказаки
️️️️
А. Уэда
79'
78'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
А. Видаль
Замена
Х. Абэ
️️️️
Ш. Накадзима
66'
Замена
К. Миеси
️️️️
Д. Маэда
66'
54'
ГОЛ! 0:2!
Э. Варгас
Пас отдал
М. Исла
41'
ГОЛ! 0:1!
Э. Пульгар
Пас отдал
Ч. Арангис
Желтая карточка
Ю. Накаяма
21'
Желтая карточка
Т. Хара
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
12
Кейсуке Осако
ВР
16
Юта Накаяма
ЦЗ
5
Наомити Уэда
ЦЗ
14
Теруки Хара
ПЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
2
Дайки Сугиока
ЦП
7
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Такефуса Кубо
ПВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Жан Босежур
ЛП
17
Гари Медель
ОП
13
Эрик Пульгар
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Япония
12
Ресукэ Кодзима
ВР
1
Эиджи Кавашима
ВР
22
Юго Тацута
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
19
Томоки Ивата
ОП
17
Тайси Мацумото
ЦП
6
Кота Ватанабе
ЦП
11
Кодзи Миеси
ЦП
20
Хироки Абэ
ЦП
8
Тацуя Ито
ЦФ
15
Дайки Суга
ЦФ
18
Синджи Оказаки
ЦФ
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
23
Йерко Урра
ВР
13
Игор Лихновски
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
21
Оскар Опасо
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
8
Эстебан Павес
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
21
Хуниор Фернандес
ЦФ
9
Николас Кастильо
ЦФ
4-2-1-3
12
Осако
14
Хара
16
Накаяма
5
Уэда
15
Томиясу
2
Сугиока
7
Сибасаки
20
Кубо
10
Накадзима
18
Уэда
11
Маэда
2-2-4-2
12
Ариас
4
Исла
3
Марипан
17
Медель
13
Пульгар
8
Видаль
20
Арангис
2
Фуэнсалида
15
Босежур
10
Санчес
11
Варгас
11
Маэда
11
Миеси
11
Миеси
11
Маэда
10
Накадзима
20
Абэ
20
Абэ
10
Накадзима
18
Уэда
18
Оказаки
18
Оказаки
18
Уэда
2
Фуэнсалида
21
Опасо
21
Опасо
2
Фуэнсалида
10
Санчес
21
Фернандес
21
Фернандес
10
Санчес
8
Видаль
16
Эрнандес
16
Эрнандес
8
Видаль
Остались в запасе
Япония
Чили
17
Тайси Мацумото
ЦП
8
Тацуя Ито
ЦФ
6
Кота Ватанабе
ЦП
22
Юго Тацута
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
15
Дайки Суга
ЦФ
12
Ресукэ Кодзима
ВР
19
Томоки Ивата
ОП
1
Эиджи Кавашима
ВР
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
22
Анхело Сагаль
ЦФ
8
Эстебан Павес
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
13
Игор Лихновски
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
23
Брайан Кортес
ВР
23
Йерко Урра
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
9
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
17
Тайси Мацумото
ЦП
8
Тацуя Ито
ЦФ
6
Кота Ватанабе
ЦП
22
Юго Тацута
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
15
Дайки Суга
ЦФ
12
Ресукэ Кодзима
ВР
19
Томоки Ивата
ОП
1
Эиджи Кавашима
ВР
Остались в запасе
22
Анхело Сагаль
ЦФ
8
Эстебан Павес
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
13
Игор Лихновски
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
23
Брайан Кортес
ВР
23
Йерко Урра
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
9
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Япония - Чили
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Марио Альберто Диас
Стадион:
Морумби
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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