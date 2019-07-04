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Расписание матчей
Кубок Америки
Чили - Перу
Чили - Перу: обзор матча 04 июля 2019
Чили
04.07.2019, четверг, 03:30
Кубок Америки, 1/2 финала
0 : 3
Завершен
Перу
21'
Э. Флорес
38'
Й. Йотун
90+1'
Х. Паоло Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Перу
Пенальти не реализован!
Э. Варгас
90'
+5
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
Р. Тапиа
Замена
Н. Кастильо
️️️️
Г. Марипан
89'
Желтая карточка
А. Сагаль
86'
80'
Замена
Х. Бальон
️️️️
К. Куэва
Желтая карточка
Э. Пульгар
74'
72'
Желтая карточка
Л. Адвинкула
71'
Замена
Э. Поло
️️️️
А. Каррильо
46'
Замена
К. Гонсалес
️️️️
Э. Флорес
Замена
А. Сагаль
️️️️
Х. Фуэнсалида
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Й. Йотун
Пас отдал
А. Каррильо
21'
ГОЛ! 0:1!
Э. Флорес
Пас отдал
А. Каррильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Жан Босежур
ЛП
17
Гари Медель
ОП
13
Эрик Пульгар
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
23
Йерко Урра
ВР
5
Пауло Диас
ЦЗ
13
Игор Лихновски
ЦЗ
21
Оскар Опасо
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
8
Эстебан Павес
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
21
Хуниор Фернандес
ЦФ
22
Анхело Сагаль
ЦФ
9
Николас Кастильо
ЦФ
Перу
21
Патрисио Альварес
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
6
Хесус Претелл
ОП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
7
Хосепмир Бальон
ЦП
7
Энди Поло
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
2-2-4-2
12
Ариас
3
Марипан
4
Исла
17
Медель
13
Пульгар
15
Босежур
20
Арангис
8
Видаль
2
Фуэнсалида
10
Санчес
11
Варгас
4-1-1-1-3
1
Галлезе
19
Йотун
2
Абрам
5
Самбрано
6
Трауко
13
Тапиа
10
Куэва
18
Каррильо
9
Герреро
17
Адвинкула
20
Флорес
2
Фуэнсалида
22
Сагаль
22
Сагаль
2
Фуэнсалида
3
Марипан
9
Кастильо
9
Кастильо
3
Марипан
18
Каррильо
7
Поло
7
Поло
18
Каррильо
20
Флорес
10
Гонсалес
10
Гонсалес
20
Флорес
10
Куэва
7
Бальон
7
Бальон
10
Куэва
Остались в запасе
Чили
Перу
5
Пауло Диас
ЦЗ
13
Игор Лихновски
ЦЗ
23
Брайан Кортес
ВР
21
Оскар Опасо
ЦЗ
23
Йерко Урра
ВР
8
Эстебан Павес
ЦП
21
Хуниор Фернандес
ЦФ
15
Диего Вальдес
ЦП
18
Гонсало Хара
ЦЗ
16
Пабло Эрнандес
ЦП
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
21
Патрисио Альварес
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
6
Хесус Претелл
ОП
12
Карлос Каседа
ВР
22
Александр Калленс
ЦЗ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
5
Пауло Диас
ЦЗ
13
Игор Лихновски
ЦЗ
23
Брайан Кортес
ВР
21
Оскар Опасо
ЦЗ
23
Йерко Урра
ВР
8
Эстебан Павес
ЦП
21
Хуниор Фернандес
ЦФ
15
Диего Вальдес
ЦП
18
Гонсало Хара
ЦЗ
16
Пабло Эрнандес
ЦП
Остались в запасе
21
Патрисио Альварес
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
6
Хесус Претелл
ОП
12
Карлос Каседа
ВР
22
Александр Калленс
ЦЗ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Чили - Перу
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Арена Гремио
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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