Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Америки
Колумбия - Чили
Колумбия - Чили: обзор матча 29 июня 2019
Колумбия
29.06.2019, суббота, 02:00
Кубок Америки, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Чили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Чили
ГОЛ!
А. Санчес
4:5
Пенальти не реализован!
В. Тесильо
ГОЛ!
Ч. Арангис
4:4
ГОЛ!
Й. Мина
4:3
ГОЛ!
Э. Пульгар
3:3
ГОЛ!
Х. Куадрадо
3:2
ГОЛ!
Э. Варгас
2:2
ГОЛ!
Э. Кардона
2:1
ГОЛ!
А. Видаль
1:1
ГОЛ!
Х. Родригес
1:0
Желтая карточка
Х. Родригес
89'
Замена
Л. Диас
️️️️
Р. Мартинес
81'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Р. Фалькао
77'
75'
Замена
Э. Павес
️️️️
Х. Фуэнсалида
Желтая карточка
Х. Куадрадо
70'
Замена
Э. Кардона
️️️️
М. Урибе
67'
59'
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
С. Медина
44'
8'
Желтая карточка
Ч. Арангис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Матеус Урибе
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Роджер Мартинес
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Жан Босежур
ЛП
17
Гари Медель
ОП
13
Эрик Пульгар
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
10
Алексис Санчес
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Луис Диас
ЛВ
18
Густаво Куэльяр
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Эдвин Кардона
ЦП
7
Дуван Сапата
ЦФ
Чили
23
Йерко Урра
ВР
23
Брайан Кортес
ВР
21
Оскар Опасо
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
13
Игор Лихновски
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
15
Диего Вальдес
ЦП
8
Эстебан Павес
ЦП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
21
Хуниор Фернандес
ЦФ
9
Николас Кастильо
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Оспина
6
Тесильо
3
Медина
13
Мина
23
Санчес
15
Урибе
5
Барриос
11
Куадрадо
10
Родригес
9
Фалькао
19
Мартинес
2-2-4-2
12
Ариас
4
Исла
3
Марипан
17
Медель
13
Пульгар
2
Фуэнсалида
20
Арангис
8
Видаль
15
Босежур
11
Варгас
10
Санчес
19
Мартинес
7
Диас
7
Диас
19
Мартинес
15
Урибе
8
Кардона
8
Кардона
15
Урибе
9
Фалькао
7
Сапата
7
Сапата
9
Фалькао
2
Фуэнсалида
8
Павес
8
Павес
2
Фуэнсалида
Остались в запасе
Колумбия
Чили
18
Густаво Куэльяр
ОП
12
Камило Варгас
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
24
Альваро Монтеро
ВР
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
Главный тренер
Карлуш Кейруш
21
Оскар Опасо
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
13
Игор Лихновски
ЦЗ
23
Йерко Урра
ВР
22
Анхело Сагаль
ЦФ
15
Диего Вальдес
ЦП
23
Брайан Кортес
ВР
21
Хуниор Фернандес
ЦФ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
16
Пабло Эрнандес
ЦП
9
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
18
Густаво Куэльяр
ОП
12
Камило Варгас
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
24
Альваро Монтеро
ВР
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
Остались в запасе
21
Оскар Опасо
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
13
Игор Лихновски
ЦЗ
23
Йерко Урра
ВР
22
Анхело Сагаль
ЦФ
15
Диего Вальдес
ЦП
23
Брайан Кортес
ВР
21
Хуниор Фернандес
ЦФ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
16
Пабло Эрнандес
ЦП
9
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Колумбия - Чили
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Нестор Питана
(Корпус, Мисьонес)
Стадион:
Нео Кимика Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Колумбия
Чили
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Мексика – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Колумбия – Парагвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Мексика – Колумбия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
26 сентября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Мексика – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Новичок «Динамо» забил гол сборной США
30 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+