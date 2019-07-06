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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Чили
Аргентина - Чили: обзор матча 06 июля 2019
Аргентина
06.07.2019, суббота, 22:00
Кубок Америки, Матч за 3-е место
2 : 1
Завершен
Чили
12'
С. Агуэро
22'
П. Дибала
59'
А. Видаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Чили
Желтая карточка
Н. Тальяфико
90'
+3
Замена
Р. Мори
️️️️
Д. Ло Чельсо
90'
83'
Замена
Н. Кастильо
️️️️
Ч. Арангис
Замена
М. Суарес
️️️️
С. Агуэро
81'
Желтая карточка
Х. Фойт
79'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
П. Дибала
67'
Желтая карточка
Л. Паредес
63'
59'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Видаль
Желтая карточка
Г. Пеццелла
57'
50'
Замена
Г. Марипан
️️️️
Г. Хара
45'
+1
Желтая карточка
Э. Пульгар
Красная карточка
Л. Месси
37'
37'
Красная карточка
Г. Медель
26'
Желтая карточка
А. Видаль
ГОЛ! 2:0!
П. Дибала
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
22'
17'
Замена
Х. Фернандес
️️️️
А. Санчес
16'
Желтая карточка
Ж. Босежур
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Л. Месси
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
5
Пауло Диас
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Жан Босежур
ЛП
13
Эрик Пульгар
ОП
17
Гари Медель
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Алексис Санчес
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Аргентина
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
11
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Милтон Каско
ЦЗ
4
Ренцо Саравия
ПЗ
15
Гидо Писсаро
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
19
Матиас Суарес
ЦФ
Чили
23
Йерко Урра
ВР
23
Брайан Кортес
ВР
13
Игор Лихновски
ЦЗ
21
Оскар Опасо
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
15
Диего Вальдес
ЦП
8
Эстебан Павес
ЦП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
21
Хуниор Фернандес
ЦФ
22
Анхело Сагаль
ЦФ
9
Николас Кастильо
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Армани
3
Тальяфико
19
Отаменди
2
Фойт
6
Пеццелла
5
Паредес
7
Де Пауль
11
Ло Чельсо
10
Месси
10
Дибала
9
Агуэро
3-2-3-2
12
Ариас
4
Исла
18
Хара
5
Диас
13
Пульгар
17
Медель
8
Видаль
20
Арангис
15
Босежур
11
Варгас
10
Санчес
11
Ло Чельсо
11
Мори
11
Мори
11
Ло Чельсо
10
Дибала
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Дибала
9
Агуэро
19
Суарес
19
Суарес
9
Агуэро
10
Санчес
21
Фернандес
21
Фернандес
10
Санчес
18
Хара
3
Марипан
3
Марипан
18
Хара
20
Арангис
9
Кастильо
9
Кастильо
20
Арангис
Остались в запасе
Аргентина
Чили
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
4
Ренцо Саравия
ПЗ
15
Гидо Писсаро
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
Главный тренер
Лионель Скалони
15
Диего Вальдес
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
8
Эстебан Павес
ЦП
13
Игор Лихновски
ЦЗ
21
Оскар Опасо
ЦЗ
23
Йерко Урра
ВР
23
Брайан Кортес
ВР
16
Пабло Эрнандес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
4
Ренцо Саравия
ПЗ
15
Гидо Писсаро
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
Остались в запасе
15
Диего Вальдес
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
8
Эстебан Павес
ЦП
13
Игор Лихновски
ЦЗ
21
Оскар Опасо
ЦЗ
23
Йерко Урра
ВР
23
Брайан Кортес
ВР
16
Пабло Эрнандес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Аргентина - Чили
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Марио Альберто Диас
Стадион:
Нео Кимика Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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