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    Сантьяго Арсамендия - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Сантьяго
    Фамилия Арсамендия
    Команда Кадис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 мая 1998 (24 года)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 Был в запасе Реал Сосьедад 0:0 Кадис Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 Был в запасе Кадис 1:0 Райо Вальекано Испания. Примера, 23 тур
    19.02.2023 1' - 90' Барселона 2:0 Кадис Испания. Примера, 22 тур
    10.02.2023 Был в запасе Кадис 2:0 Жирона Испания. Примера, 21 тур
    03.02.2023 Был в запасе Атлетик 4:1 Кадис Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0 Кадис (Кадис)
    25.02.2023 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    19.02.2023 1' -90' Барселона (Барселона) 2:0 Кадис (Кадис)
    10.02.2023 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:0 Жирона (Жирона)
    03.02.2023 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 4:1 Кадис (Кадис)
    28.01.2023 78' -90' Кадис (Кадис) 2:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    21.01.2023 81' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Кадис (Кадис)
    16.01.2023 77' -90' Кадис (Кадис) 1:1 Эльче (Эльче)
    06.01.2023 84' -90' Валенсия (Валенсия) 0:1 Кадис (Кадис)
    30.12.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:1 Альмерия (Альмерия)
    10.11.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:1 Кадис (Кадис)
    05.11.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:0 Кадис (Кадис)
    29.10.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 3:2 Атлетико (Мадрид)
    22.10.2022 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 5:1 Кадис (Кадис)
    19.10.2022 1' -73' Кадис (Кадис) 0:0 Бетис (Севилья)
    15.10.2022 Был в запасе Жирона (Жирона) 1:1 Кадис (Кадис)
    09.10.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:2 Эспаньол (Барселона)
    01.10.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    16.09.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Кадис (Кадис)
    10.09.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:4 Барселона (Барселона)
    02.09.2022 Был в запасе Сельта (Виго) 3:0 Кадис (Кадис)
    29.08.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 0:4 Атлетик (Бильбао)
    20.08.2022 62' -90' Осасуна (Памплона) 2:0 Кадис (Кадис)
    14.08.2022 1' -65' Кадис (Кадис) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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