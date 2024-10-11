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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Эквадор - Парагвай
Эквадор - Парагвай: обзор матча 11 октября 2024
Эквадор
11.10.2024, пятница, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
0 : 0
Завершен
Парагвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эквадор - Парагвай
83'
Желтая карточка
A. Sández
83'
Замена
С. Арсамендия
️️️️
A. Sández
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Э. Валенсия
77'
Замена
К. Рамирес
️️️️
П. Эступиньян
77'
76'
Замена
М. Вилласанти
️️️️
Д. Бобадилья
75'
Замена
️️️️
М. Альмирон
67'
Замена
И. Питта
️️️️
А. Арсе
67'
Замена
Р. Соса
️️️️
Х. Энкисо
Замена
Л. Кампана
️️️️
Г. Плата
66'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
А. Пресиадо
46'
Замена
А. Минда
️️️️
К. Паес
46'
Желтая карточка
М. Кайседо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
(К)
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
13
Кендри Паес
АП
19
Гонсало Плата
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Парагвай
1
Роберто Фернандес
ВР
3
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
24
Agustín Sández
ЦЗ
14
Адриан Кубас
ОП
19
Хулио Энкисо
ПВ
10
Мигель Альмирон
ПВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
18
Алекс Арсе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Эквадор
22
Гонсало Валье
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
3
Джоаннер Чавес
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
4
Óscar Zambrano
ЦП
15
Педро Вите
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Джон Йебоа
АП
14
Алан Минда
ПВ
16
Леонардо Кампана
ЦФ
11
Кевин Родригес
ЦФ
Парагвай
1
Карлос Мигел
ВР
12
Juan Espinola
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
S. Salcedo
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
23
Матиас Галарса
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
17
Каку
АП
25
Исидро Питта
ЦФ
7
Рамон Соса
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
21
A. Oviedo
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Галиндес
2
Торрес
6
Пачо
3
Хинкапе
7
Эступиньян
23
Кайседо
17
Пресиадо
21
Франко
13
Паес
19
Плата
13
Валенсия
3-3-2-2
1
Фернандес
15
Гомес
4
Касерес
24
3
Альдрете
14
Кубас
5
Бальбуэна
10
Альмирон
19
Энкисо
18
Арсе
16
Бобадилья
7
Эступиньян
5
Рамирес
5
Рамирес
7
Эступиньян
17
Пресиадо
16
Сармиенто
16
Сармиенто
17
Пресиадо
13
Валенсия
10
Йебоа
10
Йебоа
13
Валенсия
13
Паес
14
Минда
14
Минда
13
Паес
19
Плата
16
Кампана
16
Кампана
19
Плата
24
23
Арсамендия
23
Арсамендия
24
16
Бобадилья
20
Вилласанти
20
Вилласанти
16
Бобадилья
18
Арсе
25
Питта
25
Питта
18
Арсе
19
Энкисо
7
Соса
7
Соса
19
Энкисо
Остались в запасе
Эквадор
Парагвай
22
Гонсало Валье
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
3
Джоаннер Чавес
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
4
Óscar Zambrano
ЦП
15
Педро Вите
ЦП
11
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
1
Карлос Мигел
ВР
12
Juan Espinola
ВР
3
S. Salcedo
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
23
Матиас Галарса
ЦП
17
Каку
АП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
21
A. Oviedo
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Остались в запасе
22
Гонсало Валье
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
3
Джоаннер Чавес
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
4
Óscar Zambrano
ЦП
15
Педро Вите
ЦП
11
Кевин Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
12
Juan Espinola
ВР
3
S. Salcedo
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
23
Матиас Галарса
ЦП
17
Каку
АП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
21
A. Oviedo
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Статистика матча Эквадор - Парагвай
1
1
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
6
10
Офсайды
3
1
Количество передач
623
187
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
58
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Родриго Пас Дельгадо
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