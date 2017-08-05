|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.02.2018
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|1:0
|Метц (Метц)
|09.12.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|18.11.2017
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|0:0
|Метц (Метц)
|17.09.2017
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|0:1
|Метц (Метц)
|08.09.2017
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:5
|ПСЖ (Париж)
|18.08.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:1
|Монако (Монако)
|12.08.2017
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Метц (Метц)
|05.08.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:3
|Генгам (Генгам)