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    Ян Жуффре - статистика

    Полузащитник
    Имя Ян
    Фамилия Жуффре
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 июля 1984 (38 лет)
    Рост 175
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.02.2018 Был в запасе Труа (Труа) 1:0 Метц (Метц)
    09.12.2017 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Ренн (Ренн)
    18.11.2017 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 0:0 Метц (Метц)
    17.09.2017 Был в запасе Анжер (Анжер) 0:1 Метц (Метц)
    08.09.2017 Был в запасе Метц (Метц) 1:5 ПСЖ (Париж)
    18.08.2017 1' -90' Метц (Метц) 0:1 Монако (Монако)
    12.08.2017 1' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Метц (Метц)
    05.08.2017 1' -90' Метц (Метц) 1:3 Генгам (Генгам)
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