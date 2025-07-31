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Комнен Андрич
Статистика
Комнен Андрич - статистика
Завершил карьеру
1 июля 1995 (31), Нови-Пазар
#17 | Нападающий
189 см
Сербия
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Статистика по турнирам
Лига конференций 2025/2026
Хорватия. Футбольная лига 2024/2025
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо
0 : 4
31.07.2025
Омония
59' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Омония
1 : 0
24.07.2025
Торпедо
87' - 90'
90'
Лига конференций, 1 раунд
Ордабасы
1 : 1
17.07.2025
Торпедо
90' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо
4 : 3
10.07.2025
Ордабасы
84' - 90'
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