Эмиль Люнг - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Эмиль
|Фамилия
|Люнг
|Команда
|Эсбьерг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Колдинг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|82
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Эмиль
|Фамилия
|Люнг
|Команда
|Эсбьерг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Колдинг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эсбьерг
|6
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2014
|1' -46'
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|1:3
|Фиорентина (Флоренция)
|29.11.2013
|1' -46'
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|2:1
|Стандард (Льеж)
|07.11.2013
|1' -90'
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|1:0
|Эльфсборг (Бурос)
|24.10.2013
|1' -90'
|Эльфсборг (Бурос)
|1:2
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|03.10.2013
|1' -55'
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|19.09.2013
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:2
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|63'