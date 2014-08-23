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    Людовик Обраньяк - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Людовик
    Фамилия Обраньяк
    Команда Ризеспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 ноября 1984 (38 лет)
    Рост 174
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вердер 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2014 89' -90' Вердер (Бремен) 2:0 Штутгарт (Штутгарт)
    90'
    01.11.2014 1' -55' Майнц (Майнц) 1:2 Вердер (Бремен)
    27.09.2014 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 2:1 Вердер (Бремен)
    23.09.2014 Был в запасе Вердер (Бремен) 0:3 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    12.09.2014 Был в запасе Байер (Леверкузен) 3:3 Вердер (Бремен)
    23.08.2014 Был в запасе Герта (Берлин) 2:2 Вердер (Бремен)
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