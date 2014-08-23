Людовик Обраньяк - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Людовик
|Фамилия
|Обраньяк
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|174
|Вес
|72
|Имя
|Людовик
|Фамилия
|Обраньяк
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|174
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вердер
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2014
|89' -90'
|Вердер (Бремен)
|2:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|90'
|01.11.2014
|1' -55'
|Майнц (Майнц)
|1:2
|Вердер (Бремен)
|27.09.2014
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:1
|Вердер (Бремен)
|23.09.2014
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|0:3
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|12.09.2014
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|3:3
|Вердер (Бремен)
|23.08.2014
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|2:2
|Вердер (Бремен)