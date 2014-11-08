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Людовик Обраньяк
Статистика
Людовик Обраньяк - статистика
Завершил карьеру
10 ноября 1984 (41)
#7 | Полузащитник
174 см | 72 кг
Польша | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Германия. Бундеслига 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Франция. Кубок 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Франции 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вердер
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
2 : 0
08.11.2014
Штутгарт
89' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Майнц
1 : 2
01.11.2014
Вердер
1' - 55'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2 : 1
27.09.2014
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
0 : 3
23.09.2014
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер
3 : 3
12.09.2014
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Герта
2 : 2
23.08.2014
Вердер
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