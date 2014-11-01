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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вердер
Майнц - Вердер: обзор матча 01 ноября 2014
Майнц
01.11.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Вердер
3'
С. Оказаки
44'
Ф. Ди Санто
49'
Ф. Ди Санто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вердер
85'
Замена
А. Лукимия-Мулонготи
️️️️
Ф. Бартельс
84'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Ф. Ди Санто
Желтая карточка
Ф. Джуричич
74'
Желтая карточка
Ю. Малли
72'
69'
Желтая карточка
Р. Вольф
55'
Замена
С. Макиади
️️️️
Л. Обраньяк
49'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
Ф. Кроос
44'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ди Санто
Желтая карточка
Л. Кариус
43'
21'
Желтая карточка
А. Гальвез
18'
Желтая карточка
Ф. Кроос
ГОЛ! 1:0!
С. Оказаки
Пас отдал
К. Чжа-Чеол
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
25
Петар Слискович
ЦФ
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кариус
15
Диас
16
Белл
26
Бунгерт
18
Бросински
14
Баумгартлингер
10
Ку Чжа-Чеол
29
Самперио
30
Гайс
10
Малли
30
Оказаки
4-5-1
30
Вольф
8
Фритц
4
Предль
6
Гальвез
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
31
Бартельс
7
Обраньяк
23
Кроос
3
Гарсия
9
Ди Санто
9
Ди Санто
20
Хайрович
20
Хайрович
9
Ди Санто
31
Бартельс
21
Лукимия-Мулонготи
21
Лукимия-Мулонготи
31
Бартельс
7
Обраньяк
16
Макиади
16
Макиади
7
Обраньяк
Остались в запасе
Майнц
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
25
Петар Слискович
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
33
Левент Айчичек
ЦП
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
25
Петар Слискович
ЦФ
Остались в запасе
33
Левент Айчичек
ЦП
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Майнц - Вердер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Мева Арена
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