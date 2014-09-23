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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Шальке-04
Вердер - Шальке-04: обзор матча 23 сентября 2014
Вердер
23.09.2014, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Шальке-04
48'
М. Майер
51'
Р. Нойштедтер
85'
Т. Барнетта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Шальке-04
Желтая карточка
З. Юнузович
90'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Д. Зелке
87'
85'
ГОЛ! 0:3!
Т. Барнетта
Пас отдал
К. Хунтелаар
79'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
М. Майер
Желтая карточка
С. Гарсия
77'
Замена
Л. Айчичек
️️️️
Э. Элиа
71'
67'
Замена
Ж. Матип
️️️️
М. Хегер
Замена
И. Хайрович
️️️️
А. Гальвез
64'
61'
Желтая карточка
Д. Аого
51'
ГОЛ! 0:2!
Р. Нойштедтер
Пас отдал
К. Фукс
48'
ГОЛ! 0:1!
М. Майер
Пас отдал
К. Хунтелаар
46'
Замена
К. Клеменс
️️️️
С. Сэм
Желтая карточка
Д. Зелке
36'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
25'
21'
Желтая карточка
М. Хегер
16'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Макс Майер
АП
33
Сидней Сэм
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Вердер
22
Райф Хусич
ВР
5
Оливер Хюсинг
ЦЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
4-4-2
30
Вольф
5
Калдирола
21
Лукимия-Мулонготи
6
Гальвез
2
Буш
3
Гарсия
16
Юнузович
31
Бартельс
11
Элиа
9
Зелке
9
Ди Санто
4-2-1-1-2
1
Ферманн
2
Учида
3
Аого
23
Айхан
28
Фукс
6
Хегер
33
Нойштедтер
33
Сэм
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
6
Гальвез
20
Хайрович
20
Хайрович
6
Гальвез
11
Элиа
33
Айчичек
33
Айчичек
11
Элиа
9
Зелке
23
Кроос
23
Кроос
9
Зелке
6
Хегер
32
Матип
32
Матип
6
Хегер
7
Майер
10
Барнетта
10
Барнетта
7
Майер
33
Сэм
17
Клеменс
17
Клеменс
33
Сэм
Остались в запасе
Вердер
Шальке-04
22
Райф Хусич
ВР
5
Оливер Хюсинг
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
28
Кристиан Веткло
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
22
Райф Хусич
ВР
5
Оливер Хюсинг
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Вердер - Шальке-04
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
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