Джордже Денич - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Джордже
|Фамилия
|Денич
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Джордже
|Фамилия
|Денич
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|29.11.2018
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|0:1
|Селтик (Глазго)
|08.11.2018
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:5
|Зальцбург (Зальцбург)
|25.10.2018
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Русенборг (Тронхейм)
|04.10.2018
|1' -77'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:3
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|20.09.2018
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|1:0
|Русенборг (Тронхейм)