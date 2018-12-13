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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РБ Лейпциг - Русенборг
РБ Лейпциг - Русенборг: обзор матча 13 декабря 2018
РБ Лейпциг
13.12.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
1 : 1
Завершен
Русенборг
47'
М. Кунья
86'
Т. Региниуссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Русенборг
Желтая карточка
Брума
89'
86'
ГОЛ! 1:1!
Т. Региниуссен
Пас отдал
Б. Мелинг
79'
Желтая карточка
А. Конрадсен
55'
Желтая карточка
И. Жебали
ГОЛ! 1:0!
М. Кунья
Пас отдал
Брума
47'
34'
Желтая карточка
А. Трондсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Эрик Майетчак
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
17
Джонатан Леви
ЦП
5
Джордже Денич
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
4-3-1-2
38
Мвого
4
Сараччи
16
Конате
4
Орбан
20
Мукиэле
31
Илсанкер
44
Кампль
27
Лаймер
77
Брума
10
Кунья
97
Огустен
3-2-3-2
1
Хансен
29
Рейтан
4
Региниуссен
3
Ховланд
16
Трондсен
24
Мелинг
10
Вилхьялмссон
16
Конрадсен
31
Йенсен
11
Жебали
28
Адегбенро
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Русенборг
27
Мариус Мюллер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Эрик Майетчак
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
17
Джонатан Леви
ЦП
5
Джордже Денич
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Эрик Майетчак
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
17
Джонатан Леви
ЦП
5
Джордже Денич
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча РБ Лейпциг - Русенборг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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