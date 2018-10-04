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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - РБ Лейпциг
Русенборг - РБ Лейпциг: обзор матча 04 октября 2018
Русенборг
04.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа B, 2 тур
1 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
79'
И. Жебали
12'
Ж. Огустен
54'
И. Конате
61'
М. Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - РБ Лейпциг
80'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Н. Мукиэле
ГОЛ! 1:3!
И. Жебали
Пас отдал
Д. Леви
79'
Замена
М. Вилхьялмссон
️️️️
Д. Денич
77'
74'
Замена
М. Сараччи
️️️️
М. Хальстенберг
Замена
И. Жебали
️️️️
Я. де Ланлай
68'
64'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Д. Демме
Замена
Э. Даль Рейтан
️️️️
В. Хеденстад
62'
61'
ГОЛ! 0:3!
М. Кунья
Пас отдал
Брума
Желтая карточка
Э. Ховланд
57'
54'
ГОЛ! 0:2!
И. Конате
Пас отдал
В. Орбан
12'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Огустен
Пас отдал
Д. Демме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
5
Джордже Денич
ЦП
17
Джонатан Леви
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
25
Мариус Лундемо
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-5-1
1
Хансен
2
Герсбах
3
Ховланд
4
Региниуссен
6
Хеденстад
5
Денич
17
Леви
31
Йенсен
16
Конрадсен
11
де Ланлай
16
Содерлунд
4-3-1-2
38
Мвого
20
Мукиэле
4
Орбан
16
Конате
23
Хальстенберг
6
Демме
31
Илсанкер
27
Лаймер
77
Брума
97
Огустен
10
Кунья
6
Хеденстад
29
Рейтан
29
Рейтан
6
Хеденстад
5
Денич
10
Вилхьялмссон
10
Вилхьялмссон
5
Денич
11
де Ланлай
11
Жебали
11
Жебали
11
де Ланлай
23
Хальстенберг
4
Сараччи
4
Сараччи
23
Хальстенберг
6
Демме
16
Клостерманн
16
Клостерманн
6
Демме
20
Мукиэле
20
Забитцер
20
Забитцер
20
Мукиэле
Остались в запасе
Русенборг
РБ Лейпциг
1
Арилд Остбю
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
25
Мариус Лундемо
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
25
Мариус Лундемо
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Русенборг - РБ Лейпциг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
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