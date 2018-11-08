Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Зальцбург
Русенборг - Зальцбург: обзор матча 08 ноября 2018
Русенборг
08.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
2 : 5
Завершен
Зальцбург
52'
С. Адегбенро
62'
М. Йенсен
6'
Т. Минамино
20'
Т. Минамино
37'
Ф. Гульбрандсен
45'
Т. Минамино
57'
Э. Ховланд (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Зальцбург
86'
Желтая карточка
К. Шлагер
81'
Желтая карточка
М. Даббур
ГОЛ! 2:5!
М. Йенсен
Пас отдал
Н. Бендтнер
62'
61'
Желтая карточка
Д. Самассеку
57'
ГОЛ в свои ворота! 1:5!
Э. Ховланд
ГОЛ! 1:4!
С. Адегбенро
Пас отдал
М. Лундемо
52'
45'
ГОЛ! 0:4!
Т. Минамино
37'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
С. Ляйнер
20'
ГОЛ! 0:2!
Т. Минамино
Пас отдал
А. Рамальо
6'
ГОЛ! 0:1!
Т. Минамино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
5
Джордже Денич
ЦП
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
17
Джонатан Леви
ЦП
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
25
Мариус Лундемо
ЦП
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
14
Смаил Превляк
ЦФ
4-3-3
1
Хансен
24
Мелинг
25
Сербечич
3
Ховланд
29
Рейтан
16
Конрадсен
31
Йенсен
5
Денич
32
Бендтнер
16
Содерлунд
28
Адегбенро
4-1-2-1-2
33
Вальке
22
Ляйнер
5
Рамальо
68
Онгуене
17
Ульмер
18
Самассеку
21
Шлагер
21
Айдара
18
Минамино
9
Даббур
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Русенборг
Зальцбург
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
17
Джонатан Леви
ЦП
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
25
Мариус Лундемо
ЦП
55
Дарко Тодорович
ПЗ
17
Ханнес Вольф
АП
23
Чикан Станкович
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
Остались в запасе
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
17
Джонатан Леви
ЦП
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
25
Мариус Лундемо
ЦП
Остались в запасе
55
Дарко Тодорович
ПЗ
17
Ханнес Вольф
АП
23
Чикан Станкович
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
Статистика матча Русенборг - Зальцбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
Новости команд
Все
Русенборг
Зальцбург
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+