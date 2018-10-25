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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Русенборг
Зальцбург - Русенборг: обзор матча 25 октября 2018
Зальцбург
25.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа B, 3 тур
3 : 0
Завершен
Русенборг
34'
М. Даббур
53'
Х. Вольф
59'
М. Даббур (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Русенборг
Желтая карточка
А. Рамальо
84'
67'
Желтая карточка
М. Йенсен
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Даббур
59'
ГОЛ! 2:0!
Х. Вольф
Пас отдал
М. Даббур
53'
ГОЛ! 1:0!
М. Даббур
Пас отдал
Ф. Гульбрандсен
34'
14'
Желтая карточка
Б. Сербечич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
17
Джонатан Леви
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
25
Мариус Лундемо
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Джордже Денич
ЦП
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Вальке
17
Ульмер
5
Рамальо
5
Понграчич
22
Ляйнер
18
Самассеку
21
Айдара
16
Юнузович
17
Вольф
8
Гульбрандсен
9
Даббур
4-5-1
1
Хансен
25
Сербечич
3
Ховланд
6
Хеденстад
2
Герсбах
11
де Ланлай
16
Конрадсен
31
Йенсен
25
Лундемо
17
Леви
32
Бендтнер
Остались в запасе
Зальцбург
Русенборг
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
14
Смаил Превляк
ЦФ
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Джордже Денич
ЦП
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Остались в запасе
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Джордже Денич
ЦП
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Статистика матча Зальцбург - Русенборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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