Брайан Мелисс - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Мелисс
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 марта 1989 (33 года)
|Рост
|179
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Мелисс
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 марта 1989 (33 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дюделанж
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|29.11.2018
|1' -90'
|Милан (Милан)
|5:2
|Дюделанж (Дюделанж)
|87'
|08.11.2018
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|5:1
|Дюделанж (Дюделанж)
|25.10.2018
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|04.10.2018
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|20.09.2018
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|0:1
|Милан (Милан)