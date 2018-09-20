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    Брайан Мелисс - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Брайан
    Фамилия Мелисс
    Команда Дюделанж
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 марта 1989 (33 года)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дюделанж 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2018 Был в запасе Дюделанж (Дюделанж) 0:0 Бетис (Севилья)
    29.11.2018 1' -90' Милан (Милан) 5:2 Дюделанж (Дюделанж)
    87'
    08.11.2018 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 5:1 Дюделанж (Дюделанж)
    25.10.2018 Был в запасе Дюделанж (Дюделанж) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    04.10.2018 1' -90' Бетис (Севилья) 3:0 Дюделанж (Дюделанж)
    20.09.2018 Был в запасе Дюделанж (Дюделанж) 0:1 Милан (Милан)
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