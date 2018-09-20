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    Гленн Миддлтон - статистика

    #40 | Полузащитник
    Имя Гленн
    Фамилия Миддлтон
    Команда Рейнджерс
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 января 2000 (23 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рейнджерс 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2018 1' -90' Рапид (Вена) 1:0 Рейнджерс (Глазго)
    29.11.2018 1' -90' Рейнджерс (Глазго) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    90'
    08.11.2018 1' -90' Спартак (Москва) 4:3 Рейнджерс (Глазго)
    41'
    25.10.2018 86' -90' Рейнджерс (Глазго) 0:0 Спартак (Москва)
    04.10.2018 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 3:1 Рапид (Вена)
    20.09.2018 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:2 Рейнджерс (Глазго)
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