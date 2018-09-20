Гленн Миддлтон - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Гленн
|Фамилия
|Миддлтон
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 2000 (23 года)
|Имя
|Гленн
|Фамилия
|Миддлтон
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 2000 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Рейнджерс (Глазго)
|29.11.2018
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|90'
|08.11.2018
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:3
|Рейнджерс (Глазго)
|41'
|25.10.2018
|86' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|0:0
|Спартак (Москва)
|04.10.2018
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|3:1
|Рапид (Вена)
|20.09.2018
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:2
|Рейнджерс (Глазго)