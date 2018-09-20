Антон Маглица - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Маглица
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Маглица
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|5
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:3
|Аполлон (Лимассол)
|8' 30'
|29.11.2018
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|2:0
|Лацио (Рим)
|75'
|08.11.2018
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|2:3
|Айнтрахт (Франкфурт)
|25.10.2018
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|Аполлон (Лимассол)
|04.10.2018
|65' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|2:2
|Марсель (Марсель)
|20.09.2018
|1' -46'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Аполлон (Лимассол)