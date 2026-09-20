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Сербия. Суперлига
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Железничар
Зоран Попович
Статистика
€ 50 тыс
Зоран Попович - статистика
Железничар
28 мая 1988 (38)
#1 | Вратарь
188 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Железничар
2 : 1
20.09.2026
Чукарички
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 5 тур
Железничар
1 : 2
17.09.2026
Црвена Звезда
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 0
04.09.2026
Железничар
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
5 : 1
29.08.2026
Радник
1' - 90'
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Г
П
Ж
К
Железничар
2
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Брага
4 : 0
30.07.2026
Железничар
1' - 90'
25'
Лига конференций, 2 раунд
Железничар
0 : 1
22.07.2026
Брага
1' - 90'
65'
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