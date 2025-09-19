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Рикарду Алвеш
Новости
Рикарду Алвеш - новости
Завершил карьеру
25 марта 1993 (33)
#16 | Полузащитник
184 см
Португалия
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Новости
Трансферы
Иранский клуб отказался от Кузяева в пользу экс-игрока «Оренбурга»
2025.09.19 14:14
2
Фото
«Крылья Советов» пополнили три игрока с опытом РПЛ и КПЛ
2021.02.13 19:47
4
Агент Алвеша обвинил «Оренбург» в подделке подписи игрока на соглашении о разрыве контракта
2020.09.29 15:07
1
Полузащитник «Оренбурга» Алвеш: «По стилю игры мне бы подошла «Барселона»
2020.07.17 20:42
4
Николич выставил на матч с «Оренбургом» Рыбуса, Мурило, Жемалетдинова; Черных, Алвеш, Силла сыграют у Парамонова
2020.06.21 16:23
2
Видео
Голы Фернандеса, Еременко и Дриусси претендуют на звание лучшего в мартовских матчах РПЛ
2020.03.23 10:15
2
Фото
«Оренбург» продлил контракт с Рикарду Алвешем
2020.03.03 13:08
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
2020.01.19 10:34
1
Фернандеш, Уткин, Ари – в старте «Краснодара» на матч с «Оренбургом»; Мишкич, Аюпов, Алвеш сыграют у гостей
2019.10.27 18:15
3
Козлов, Чистяков, Еременко – в составе «Ростова» на матч с «Оренбургом»; Козлов, Шахов, Алвеш сыграют у гостей
2019.07.13 20:33
1
Кардозу, Ерохин, Чалов, Сигурдссон – в сборной 30 тура РПЛ по версии inStat
2019.05.27 12:58
1
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