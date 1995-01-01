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    Николич выставил на матч с «Оренбургом» Рыбуса, Мурило, Жемалетдинова; Черных, Алвеш, Силла сыграют у Парамонова

    Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом».

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Черных, Мишкич, Алвеш, Силла.

    Встреча на московском стадионе «РЖД Арена» начнется в 17:30 по Москве, «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3144

      Fan Loko mik 1 час назад

      Фарфан когда-нибудь выздоровеет??? Или он уже инвалидность оформляет???

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      Рейтинг: +39664

      portero 1 час назад

      буду болеть за Оренбург, хотя шансов у них очень мало...

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