Николич выставил на матч с «Оренбургом» Рыбуса, Мурило, Жемалетдинова; Черных, Алвеш, Силла сыграют у Парамонова

Фарфан когда-нибудь выздоровеет??? Или он уже инвалидность оформляет???
Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом».
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.
«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Черных, Мишкич, Алвеш, Силла.
Встреча на московском стадионе «РЖД Арена» начнется в 17:30 по Москве, «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.