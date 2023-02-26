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    Кучо Эрнандес - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Кучо
    Фамилия Эрнандес
    Команда Коламбус
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 апреля 1999 (23 года)
    Рост 175
    Вес 73
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Коламбус 2:0 Ди Си Юнайтед США. МЛС, 2 тур
    10'
    26.02.2023 1' - 90' Филадельфия Юнион 4:1 Коламбус США. МЛС, 1 тур
    56'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коламбус 2 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Коламбус (Коламбус) 2:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    10'
    26.02.2023 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:1 Коламбус (Коламбус)
    56'
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