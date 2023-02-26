Кучо Эрнандес - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Кучо
|Фамилия
|Эрнандес
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Вес
|73
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Кучо
|Фамилия
|Эрнандес
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Вес
|73
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Коламбус
|2:0
|Ди Си Юнайтед
|США. МЛС, 2 тур
|10'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Филадельфия Юнион
|4:1
|Коламбус
|США. МЛС, 1 тур
|56'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коламбус
|2
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|2:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|10'
|26.02.2023
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|4:1
|Коламбус (Коламбус)
|56'