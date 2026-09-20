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Команды
Бетис
Кучо Эрнандес
Статистика
€ 18 млн
Кучо Эрнандес - статистика
Бетис
22 апреля 1999 (27)
#9 | Нападающий
175 см | 73 кг
Колумбия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
1' - 90'
43'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
72' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
1' - 84'
39'
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 3
08.09.2026
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
1' - 69'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
57' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
7
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
1' - 90'
43'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
72' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
1' - 84'
39'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
1' - 69'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
57' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
0 : 1
25.08.2026
Бетис
1' - 71'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 0
21.08.2026
Реал Сосьедад
1' - 80'
63'
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