Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
МЛС
Турция
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Испания. Примера
Команды
Сельта
Фран Бельтран
Трансферы
€ 5 млн
Фран Бельтран - трансферы
Сельта
3 февраля 1999 (26), Мадрид
#8 | Полузащитник
170 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.08.18 / 30.06.26
Райо Вальекано
Сельта
8 млн €
Главные новости
Спецпроект
Тест для знатоков РПЛ: угадайте футболиста по его бывшим одноклубникам!
14
Поражение «Спартака» в большинстве, буйный Талалаев, ассист Головина против «ПСЖ» и другие новости
00:55
Тренер «Балтики»: «Спартак» сам нас завел, спасибо ему»
00:35
1
Лапочкин оценил удаление Талалаева за неприличный жест
00:03
4
Судья Левников назвал причины карточек Талалаева в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:40
5
Талалаев прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:25
10
Определено, какая дисквалификация грозит Талалаеву
Вчера, 22:49
4
«Спартаку» вновь предложили Талалаева
Вчера, 22:31
15
Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Балтики» в большинстве
Вчера, 22:09
15
Матерная речь Талалаева в адрес «Спартака»
Вчера, 21:52
14
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: