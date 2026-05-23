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Команды
Эспаньол
Фернандо Калеро
Статистика
€ 2 млн
Фернандо Калеро - статистика
Эспаньол
14 сентября 1995 (31)
#5 | Защитник
183 см | 69 кг
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Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
28
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
1 : 1
23.05.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Осасуна
1 : 2
17.05.2026
Эспаньол
64' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
2 : 1
09.05.2026
Эспаньол
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
0 : 2
03.05.2026
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
0 : 0
27.04.2026
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
1 : 0
23.04.2026
Эспаньол
1' - 78'
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
4 : 1
11.04.2026
Эспаньол
1' - 90'
83'
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
0 : 0
04.04.2026
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
1 : 1
09.03.2026
Овьедо
79' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2 : 2
01.03.2026
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
4 : 2
21.02.2026
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
4 : 1
09.02.2026
Эспаньол
1' - 46'
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
1 : 2
30.01.2026
Алавес
1' - 84'
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
3 : 2
24.01.2026
Эспаньол
1' - 79'
67'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
0 : 2
16.01.2026
Жирона
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
1 : 1
11.01.2026
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
0 : 2
03.01.2026
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
1 : 2
22.12.2025
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
0 : 1
13.12.2025
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
1 : 0
07.12.2025
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
0 : 1
30.11.2025
Эспаньол
1' - 76'
75'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
2 : 1
24.11.2025
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 2
08.11.2025
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Алавес
2 : 1
02.11.2025
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1 : 0
25.10.2025
Эльче
46' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Овьедо
0 : 2
17.10.2025
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
1 : 2
05.10.2025
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Жирона
0 : 0
26.09.2025
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Эспаньол
2 : 2
23.09.2025
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Реал
2 : 0
20.09.2025
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
3 : 2
15.09.2025
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
1 : 0
31.08.2025
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
24.08.2025
Эспаньол
70' - 90'
90'
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
2 : 1
17.08.2025
Атлетико
1' - 66'
54'
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