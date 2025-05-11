Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Абдуллах аль-Майюф - статистика

Завершил карьеру
23 января 1987 (39), Эр-Рияд
#33 | Вратарь
187 см
Саудовская Аравия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Шабаб
15
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Шабаб
3 : 1
11.05.2025
Аль-Ахли
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Хиляль
2 : 2
21.04.2025
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Шабаб
0 : 0
17.04.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Шабаб
2 : 0
10.04.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Шабаб
6 : 0
13.03.2025
Аль-Оруба
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Наср
2 : 2
07.03.2025
Аль-Шабаб
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Шабаб
2 : 0
28.02.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Раед
1 : 2
25.02.2025
Аль-Шабаб
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Раед
1 : 2
25.02.2025
Аль-Шабаб
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Таавун
2 : 2
22.02.2025
Аль-Шабаб
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Шабаб
2 : 3
13.02.2025
Аль-Кадисия
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Шабаб
5 : 1
06.02.2025
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Иттифак
3 : 1
31.01.2025
Аль-Шабаб
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Шабаб
2 : 1
27.01.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
22.01.2025
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Шабаб
2 : 1
15.01.2025
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
3 : 2
10.01.2025
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
05.12.2024
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
1 : 2
30.11.2024
Аль-Хиляль
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Охдуд
1 : 1
22.11.2024
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Холуд
0 : 2
07.11.2024
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Шабаб
3 : 1
31.10.2024
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Оруба
0 : 3
24.10.2024
Аль-Шабаб
45' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Кадисия
0 : 1
15.09.2024
Аль-Шабаб
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
1
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
3
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
1
«Ростов» определился с новым тренером
15:29
4
Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
15:12
8
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+