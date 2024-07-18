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Милан Евтович
Статистика
Милан Евтович - статистика
Завершил карьеру
13 июня 1993 (33)
#26 | Нападающий
184 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2024/2025
Вьетнам. Лига V 2023/2024
Лига чемпионов АФК 2023/2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2017/2018
Турция. Суперлига 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вележ
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1 раунд
Интер
5 : 1
18.07.2024
Вележ
46' - 90'
53'
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
10.07.2024
Интер
77' - 90'
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