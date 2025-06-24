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Бока Хуниорс
Родриго Батталья
Статистика
€ 500 тыс
Родриго Батталья - статистика
Бока Хуниорс
12 июля 1991 (35)
#6 | Полузащитник
187 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Бока Хуниорс
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Окленд Сити
1 : 1
24.06.2025
Бока Хуниорс
1' - 90'
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Бавария
2 : 1
21.06.2025
Бока Хуниорс
1' - 90'
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Бока Хуниорс
2 : 2
17.06.2025
Бенфика
1' - 90'
27'
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