Статистика по турнирам

Аргентина. Примера 2025 Клубный чемпионат мира 2025 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Бразилия. Серия А 2023 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Португалия. Примейра 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Португалия. Примейра 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Португалия. Примейра 2017/2018