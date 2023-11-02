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Рожерио
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Рожерио - новости
Завершил карьеру
13 января 1998 (28)
#13 | Защитник
178 см
Бразилия
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Трансферы
Публикации
Спортивный директор «Сассуоло» – о трансферах в «Спартак»: «Это невозможно»
2023.11.02 15:24
1
Фото
«Вольфсбург» купил защитника, которого «Сассуоло» не отпустил в «Спартак»
2023.08.05 16:49
1
Пост
«Спартак» ищет защитника и почти договорился с двумя игроками – но их трансферы сорвались из-за политики
2023.07.27 12:12
10
Канчельскис – директору «Сассуоло»: «Что тебе русские плохого сделали?»
2023.07.24 09:18
5
«Не хотим иметь дело с русскими»: в «Сассуоло» объяснили, почему не продали Рожерио «Спартаку»
2023.07.23 10:36
40
Рожерио может подписать предварительный контракт со «Спартаком» без разрешения «Сассуоло»
2023.07.20 11:59
6
«Сассуоло» отказал «Спартаку» в продаже Рожерио из-за ситуации на Украине
2023.07.19 23:24
6
«Сассуоло» не хочет отпускать своего защитника в «Спартак»
2023.07.18 13:21
9
«Спартак» предложил 2,3 миллиона в год защитнику «Сассуоло»
2023.07.16 23:55
«Спартак» покупает защитника «Сассуоло»: «Сделка близка к завершению»
2023.07.15 16:55
5
«Спартак» возобновил интерес к защитнику «Сассуоло»
2023.07.15 10:36
1
«Сассуоло» отказал «Спартаку» в трансфере Рожерио
2022.12.23 01:15
2
В «Сассуоло» отреагировали на новость об интересе «Спартака» к защитнику Рожерио
2022.12.21 01:58
«Спартак» хочет купить защитника «Сассуоло»
2022.12.20 18:15
5
«Ньюкасл» готовит подписание трех игроков на сумму 52 миллиона
2020.09.06 12:45
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