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  • «Не хотим иметь дело с русскими»: в «Сассуоло» объяснили, почему не продали Рожерио «Спартаку»

«Не хотим иметь дело с русскими»: в «Сассуоло» объяснили, почему не продали Рожерио «Спартаку»

23 июля 2023, 10:36
40

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал отказ продавать защитника Рожерио «Спартаку».

«Мы не продали его по этическим причинам. Было серьезное предложение в 8 миллионов евро, но мы решили не действовать. Мы не хотим иметь дело с русскими.

Мы можем потерять Рожерио бесплатно через год? Зато наша совесть чиста. Если будут предложения от других клубов, мы их оценим», – сказал Карневали.

  • «Спартак» пока никого не купил вместо Рожерио.
  • Его хотел главный тренер Гильермо Абаскаль.
  • «Спартак» стартует в РПЛ в 17:00 мск встречей против «Оренбурга».

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Сассуоло Спартак Рожерио
Комментарии (40)
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BarStep
1690098443
«Мы не продали его по этическим причинам... И дальше можно не читать, какая этика у фашистов и/или нацистов?! Ха! Назло Путину не будем мыться) Идиоты..
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Sky Spartak
1690098962
Нацики
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R_a_i_n
1690099057
Фашисты они и в Италии фашисты.
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ВетеR
1690099917
достойно уважения! молодцы
Ответить
Таврида
1690100503
Где была твоя совесть когда итальянские оккупанты убивали мирных жителей в Афганистане?
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НикКин
1690101513
Сволочи надо было чтоб вы там от короны по вымирали ну нет мы же добрые помощь вам отправляли твари не благодарные
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SuperNils
1690105083
Из-за известных событий нас уже почти весь мир ненавидит.
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Алекс636363
1690107628
совесть чиста? сказочник
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aubergine
1690109683
Какая интересная логика у этого с позволения сказать человека. В составе отсасуоло есть албанец, хорват, турок, голландец, норвежец. Итак, поехали. Албанцы и хорваты те ещё ушлёпки и устраивали геноцид совсем недавно. Голландия, Турция, Норвегия, равно как и сама Италия состоят в НАТО. То есть бомбить мирное население в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии и Афганистане и дофига ещё где это ЭТИЧНО? Его совесть не мучает? Просто конченый этот чел.
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Persona_non_Grata
1690113720
Зачем в переговоры вступали и 2 недели ( если не больше ) мусолили ... ?
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