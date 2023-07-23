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    • «Не хотим иметь дело с русскими»: в «Сассуоло» объяснили, почему не продали Рожерио «Спартаку»

    «Не хотим иметь дело с русскими»: в «Сассуоло» объяснили, почему не продали Рожерио «Спартаку»

    Директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал отказ продавать защитника Рожерио «Спартаку».

    «Мы не продали его по этическим причинам. Было серьезное предложение в 8 миллионов евро, но мы решили не действовать. Мы не хотим иметь дело с русскими.

    Мы можем потерять Рожерио бесплатно через год? Зато наша совесть чиста. Если будут предложения от других клубов, мы их оценим», – сказал Карневали.

    • «Спартак» пока никого не купил вместо Рожерио.
    • Его хотел главный тренер Гильермо Абаскаль.
    • «Спартак» стартует в РПЛ в 17:00 мск встречей против «Оренбурга».

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1615

      aubergine 16 минут назад

      Какая интересная логика у этого с позволения сказать человека. В составе отсасуоло есть албанец, хорват, турок, голландец, норвежец. Итак, поехали. Албанцы и хорваты те ещё ушлёпки и устраивали геноцид совсем недавно. Голландия, Турция, Норвегия, равно как и сама Италия состоят в НАТО. То есть бомбить мирное население в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии и Афганистане и дофига ещё где это ЭТИЧНО? Его совесть не мучает? Просто конченый этот чел.

      0
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      Рейтинг: +819

      Алекс636363 50 минут назад

      совесть чиста? сказочник

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1166

      SuperNils 1 час назад

      Из-за известных событий нас уже почти весь мир ненавидит.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15139

      R_a_i_n > SuperNils 1 час назад

      Вас может быть ...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56378

      MaxRnD > SuperNils 1 час назад

      Ахеджакова, ты ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +223

      =Cпapтак= > SuperNils 1 час назад

      да насрать на этих фашиков.пусть они свою совесть себе в жопу засунут

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1347

      mama1991 1 час назад

      сасуло))))))) кто эта? миньетчики @лядь

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +611

      НикКин 2 часа назад

      Сволочи надо было чтоб вы там от короны по вымирали ну нет мы же добрые помощь вам отправляли твари не благодарные

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Таврида 2 часа назад

      Где была твоя совесть когда итальянские оккупанты убивали мирных жителей в Афганистане?

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12276

      ВетеR 2 часа назад

      достойно уважения!
      молодцы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56378

      MaxRnD > ВетеR 2 часа назад

      Педро картофельный, историю уже подучил или за чисткой святых еврогейских клозетов на самообразование времени не остаётся ?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1656

      Таврида > ВетеR 2 часа назад

      Признаки либераста:
      а) Всегда гавкать на русских.
      б) Всегда лизать жоппу вашингтонскому обкому и его шестеркам.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15139

      R_a_i_n 3 часа назад

      Фашисты они и в Италии фашисты.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +298

      Fireman-100 > R_a_i_n 2 часа назад

      Так в Италии и были настоящие фашисты (Муссолини), в Германии - нацисты.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7143

      sochi-2013 > R_a_i_n 1 час назад

      страна является родиной фашизма

      4
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      Рейтинг: +1322

      Sky Spartak 3 часа назад

      Нацики

      5
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      Рейтинг: +8105

      BarStep 3 часа назад

      «Мы не продали его по этическим причинам...
      И дальше можно не читать,
      какая этика у фашистов и/или нацистов?!

      Ха! Назло Путину не будем мыться)
      Идиоты..

      11
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