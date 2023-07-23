«Не хотим иметь дело с русскими»: в «Сассуоло» объяснили, почему не продали Рожерио «Спартаку»

Какая интересная логика у этого с позволения сказать человека. В составе отсасуоло есть албанец, хорват, турок, голландец, норвежец. Итак, поехали. Албанцы и хорваты те ещё ушлёпки и устраивали геноцид совсем недавно. Голландия, Турция, Норвегия, равно как и сама Италия состоят в НАТО. То есть бомбить мирное население в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии и Афганистане и дофига ещё где это ЭТИЧНО? Его совесть не мучает? Просто конченый этот чел.
Директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал отказ продавать защитника Рожерио «Спартаку».
«Мы не продали его по этическим причинам. Было серьезное предложение в 8 миллионов евро, но мы решили не действовать. Мы не хотим иметь дело с русскими.
Мы можем потерять Рожерио бесплатно через год? Зато наша совесть чиста. Если будут предложения от других клубов, мы их оценим», – сказал Карневали.
- «Спартак» пока никого не купил вместо Рожерио.
- Его хотел главный тренер Гильермо Абаскаль.
- «Спартак» стартует в РПЛ в 17:00 мск встречей против «Оренбурга».