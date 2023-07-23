«Не хотим иметь дело с русскими»: в «Сассуоло» объяснили, почему не продали Рожерио «Спартаку»

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал отказ продавать защитника Рожерио «Спартаку».
«Мы не продали его по этическим причинам. Было серьезное предложение в 8 миллионов евро, но мы решили не действовать. Мы не хотим иметь дело с русскими.
Мы можем потерять Рожерио бесплатно через год? Зато наша совесть чиста. Если будут предложения от других клубов, мы их оценим», – сказал Карневали.
- «Спартак» пока никого не купил вместо Рожерио.
- Его хотел главный тренер Гильермо Абаскаль.
- «Спартак» стартует в РПЛ в 17:00 мск встречей против «Оренбурга».
Источник: La Gazzetta dello Sport