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    • «Вольфсбург» купил защитника, которого «Сассуоло» не отпустил в «Спартак»

    «Вольфсбург» купил защитника, которого «Сассуоло» не отпустил в «Спартак»

    Левый защитник Рожерио официально сменил «Сассуоло» на «Вольфсбург».

    Немецкий клуб заплатил за новичка 5,5 миллиона евро и подписал с ним контракт до 30 июня 2027 года.

    Бразилец взял себе 13-й игровой номер.

    • В прошлом сезоне Рожерио сделал 4 ассиста в 37 матчах.
    • Его пытался купить «Спартак», но «Сассуоло» отклонил предложение о трансфере по политическим причинам.
    • Москвичи предлагали за фулбека 8 миллионов евро.

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    Источник: сайт «Вольфсбурга»

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    05.08.2023 16:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +713

      Октавиус 5 августа, 16:50

      на месте Вольфсбурга перепродал бы пацана Спартаку за 8 лямов: 2,5 ляма чистого навара + наказать клоунов итальянских за тупость

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