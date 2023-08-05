«Вольфсбург» купил защитника, которого «Сассуоло» не отпустил в «Спартак»

Левый защитник Рожерио официально сменил «Сассуоло» на «Вольфсбург».

Немецкий клуб заплатил за новичка 5,5 миллиона евро и подписал с ним контракт до 30 июня 2027 года.

Бразилец взял себе 13-й игровой номер.