«Вольфсбург» купил защитника, которого «Сассуоло» не отпустил в «Спартак»

на месте Вольфсбурга перепродал бы пацана Спартаку за 8 лямов: 2,5 ляма чистого навара + наказать клоунов итальянских за тупость
Левый защитник Рожерио официально сменил «Сассуоло» на «Вольфсбург».
Немецкий клуб заплатил за новичка 5,5 миллиона евро и подписал с ним контракт до 30 июня 2027 года.
Бразилец взял себе 13-й игровой номер.
- В прошлом сезоне Рожерио сделал 4 ассиста в 37 матчах.
- Его пытался купить «Спартак», но «Сассуоло» отклонил предложение о трансфере по политическим причинам.
- Москвичи предлагали за фулбека 8 миллионов евро.