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    • Спортивный директор «Сассуоло» – о трансферах в «Спартак»: «Это невозможно»

    Спортивный директор «Сассуоло» – о трансферах в «Спартак»: «Это невозможно»

    Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси ответил на вопрос о том, почему не состоялся трансфер в «Спартак» защитника Рожерио летом 2023 года.

    «Рожерио ушел в «Вольфсбург». Почему отказали «Спартаку»? Игрок предпочел уйти в Бундеслигу.

    Возможен ли трансфер кого-то из других игроков в «Спартак», если клуб обратится к нам? Нет-нет. Это невозможно.

    Из политических соображений, как говорил генеральный директор клуба Карневали? Проблема в том, что мы продали Рожерио в «Вольфсбург», сейчас у нас нет игроков для «Спартака», – сказал Росси.

    • 25-летний бразилец Рожерио в летнее трансферное окно перешел в «Вольфсбург», подписав контракт до лета 2027 года.
    • Ранее гендиректор «Сассуоло» Джованни Карневали объяснил срыв трансфера этическими причинами.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    02.11.2023 15:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      Avitaminoz 2 ноября, 15:30

      Интересно, у игрока он спросил? Или главное было соответствовать повесточке?

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