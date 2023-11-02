Спортивный директор «Сассуоло» – о трансферах в «Спартак»: «Это невозможно»

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси ответил на вопрос о том, почему не состоялся трансфер в «Спартак» защитника Рожерио летом 2023 года.

«Рожерио ушел в «Вольфсбург». Почему отказали «Спартаку»? Игрок предпочел уйти в Бундеслигу.

Возможен ли трансфер кого-то из других игроков в «Спартак», если клуб обратится к нам? Нет-нет. Это невозможно.

Из политических соображений, как говорил генеральный директор клуба Карневали? Проблема в том, что мы продали Рожерио в «Вольфсбург», сейчас у нас нет игроков для «Спартака», – сказал Росси.