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Рома
Марио Эрмосо
Новости
€ 7 млн
Марио Эрмосо - новости
Рома
18 июня 1995 (31), Мадрид
#22 | Защитник
184 см
Испания
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Публикации
Зимний новичок «Байера» выбыл до конца сезона
2025.03.19 14:58
Фото
«Байер» арендовал защитника, бравшего Примеру с «Атлетико»
2025.01.31 18:04
«Байер» может усилиться воспитанником «Реала»
2025.01.25 12:36
«Динамо» летом могло усилиться защитником сборной Испании
2024.09.26 20:08
2
«Спартак» отказался подписывать игрока сборной Испании
2024.09.25 16:37
11
Фото
«Рома» объявила о подписании экс-защитника «Атлетико»
2024.09.02 22:46
«Рома» бесплатно подпишет воспитанника «Реала»
2024.09.02 13:41
2
«Ювентус» рассматривает трех защитников на замену Бремеру
2024.04.01 21:57
«Интер» сделал предложение футболисту «Атлетико»
2024.04.01 16:16
«Атлетико» объявил о заражении коронавирусом Эрмосо и Карраско
2021.01.30 14:33
«Атлетико» объявил о переходе Эрмосо из «Эспаньола». Игрок – воспитанник «Реала»
2019.07.18 15:53
2
Marca: «Атлетико» готов купить Эрмосо за 20 миллионов, «Эспаньол» требует вдвое больше
2019.06.23 07:56
«Реал» может купить у «Эспаньола» Эрмосо. Игрок – воспитанник мадридцев
2018.11.09 12:59
«Зенит» отказался от покупки Эрмосо у «Эспаньола» после назначения Рибалты
2018.08.03 09:29
8
«Зенит» не делал предложение «Эспаньолу» по Эрмосо
2018.07.24 16:10
3
«Зенит» сделал «Эспаньолу» выгодное предложение по Эрмосо
2018.07.21 12:51
18
«Зенит» заинтересовался 23-летним воспитанником «Реала»
2018.07.18 17:10
8
Хермосо впервые в истории Примеры дважды забил в свои ворота и один — в чужие
2018.01.28 20:20
2
Примера. «Леганес» обыграл «Эспаньол», Хермосо дважды забил в свои ворота и один раз — в чужие
2018.01.28 15:51
1
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Вагнер Лав выбрал три лучших игры в составе ЦСКА
14:30
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
14:16
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
6
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
1
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
5
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
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