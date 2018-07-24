«Зенит» не делал предложение «Эспаньолу» по Эрмосо

«Зенит» хочет приобрести защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо.

Ранее сообщалось, что петербуржцы сделали предложение каталонцам по трансферу 23-летнего игрока. Но сегодня испанские СМИ опровергли данную информацию. На самом деле «Зенит» пока лишь заявил «Эспаньолу» о своем интересе.

При этом свое согласие на переход испанца должен дать «Реал», воспитанником которого он является. Мадридцам принадлежат 50% прав на футболиста.

Сумма отступных в контракте Эрмосо составляет 40 миллионов евро, но «Эспаньол» и «Реал» могут пойти на ее снижение.

Сам Эрмосо знает об интересе к своей персоне со стороны других клубов. По этому поводу он уже провел встречу с директором «Эспаньола» Франсиско Руфете.