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    «Зенит» не делал предложение «Эспаньолу» по Эрмосо

    «Зенит» хочет приобрести защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо.

    Ранее сообщалось, что петербуржцы сделали предложение каталонцам по трансферу 23-летнего игрока. Но сегодня испанские СМИ опровергли данную информацию. На самом деле «Зенит» пока лишь заявил «Эспаньолу» о своем интересе.

    При этом свое согласие на переход испанца должен дать «Реал», воспитанником которого он является. Мадридцам принадлежат 50% прав на футболиста.

    Сумма отступных в контракте Эрмосо составляет 40 миллионов евро, но «Эспаньол» и «Реал» могут пойти на ее снижение.

    Сам Эрмосо знает об интересе к своей персоне со стороны других клубов. По этому поводу он уже провел встречу с директором «Эспаньола» Франсиско Руфете.

    Источник: AS

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    24.07.2018 16:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 июля 2018, 17:51

      красавчик -фамилия что-ли?

      0
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 24 июля 2018, 17:27

      Защитники по 40 лямов не стоят. Разве что Нету?

      0
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 24 июля 2018, 17:03

      Не думаю что Зенит за 40 лимонов будет покупать защитника..прошли жирные времена..

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