«Зенит» сделал «Эспаньолу» выгодное предложение по Эрмосо

Это не "Фейер Плей", когда одна команда перед сезоном может себе позволить приобрести 10 игроков по 15(в среднем)млн у.е., а другая - от силы 2-х по 3,5 млн. Нужно контролировать верхнюю планку расходов "Газпрома" на игроков (н-р, ввести потолок - 50 млн. у.е.), а при переходе этой черты сумму арестовывать и отправлять в пенсионный фонд, а не увеличивать пенсионный возраст. И , вообще, этот газ не "Газпрома", а достояние всего народа, которое и должно служить на благо народа.
По информации La Contra Deportiva, «Зенит» обратился в «Эспаньол» по трансферу центрального защитника Марио Эрмосо.
Петербуржцы сделали выгодное предложение как каталонскому клубу, так и футболисту. Сам испанец готов переехать в Россию. «Эспаньол» может дать согласие на трансфер в ближайшие дни.
Эрмосо – воспитанник «Реала». В сезоне-2017/18 он провел за «Эспаньол» 24 матча, записав в свой актив один гол.