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    «Зенит» сделал «Эспаньолу» выгодное предложение по Эрмосо

    По информации La Contra Deportiva, «Зенит» обратился в «Эспаньол» по трансферу центрального защитника Марио Эрмосо.

    Петербуржцы сделали выгодное предложение как каталонскому клубу, так и футболисту. Сам испанец готов переехать в Россию. «Эспаньол» может дать согласие на трансфер в ближайшие дни.

    Эрмосо – воспитанник «Реала». В сезоне-2017/18 он провел за «Эспаньол» 24 матча, записав в свой актив один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2018 12:51
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 22 июля 2018, 01:35

      Это не "Фейер Плей", когда одна команда перед сезоном может себе позволить приобрести 10 игроков по 15(в среднем)млн у.е., а другая - от силы 2-х по 3,5 млн. Нужно контролировать верхнюю планку расходов "Газпрома" на игроков (н-р, ввести потолок - 50 млн. у.е.), а при переходе этой черты сумму арестовывать и отправлять в пенсионный фонд, а не увеличивать пенсионный возраст. И , вообще, этот газ не "Газпрома", а достояние всего народа, которое и должно служить на благо народа.

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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 21 июля 2018, 18:10

      Я вот только не пойму, зачем зениту ещё игроки, тем более цз

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 21 июля 2018, 16:49

      пока Нобель не скажет ничего не будет

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      Рейтинг: +285

      Bronholm 21 июля 2018, 14:56

      Пока все слуху по трансферам при Семаке очень даже адекватные

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 июля 2018, 14:38

      Я видел Марио в Эспаньоле по моему очень даже хороший защитник , да ещё и молодой.Только как то странно, что другие команды Примеры на него не претендуют , а если и претендуют то он выбирает команду из РФПЛ , думаю трансфер может сорваться в последний момент как это часто бывает,

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > KPCCSPB 21 июля 2018, 15:05

      С Маноласом была более понятная ситуация здесь было понятно почти сразу перефразируя слова Карпина " Манолас к нам не поедет" , Константинос всё таки один из лучших центральных защитников Европы , а Эрмосо до этого не дорос может быть пока.

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      Рейтинг: +2401

      baden69 21 июля 2018, 14:08

      Похоже собираются играть в 3 центральных защитника, под это и покупка.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 21 июля 2018, 13:51

      Вопрос только вместо кого. Игрок то явно на стартовый состав или хотят таки выиграть Лигу Европы и потому снова закупаются. Явно лучше вернувшегося Нэту, которого никуда не удаётся трудоустроить.

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      Рейтинг: +6320

      порт 21 июля 2018, 13:44

      Да вроде он больше левый защитник, чем центральный.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > порт 21 июля 2018, 13:52

      В современном футболе надо быть универсальным, что показала сборная Франции. Если обяжет ситуация, так вообще в центр нападения пойдёт.

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      Рейтинг: +6320

      порт > alexis02lion 21 июля 2018, 15:03

      Да я прекрасно помню когда Власта ставил Шаву в защиту, и чем всё это закончилось. Ботинки бывают летние, бывают зимние, а когда пишут всезезонка, то это полное гумно.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июля 2018, 13:14

      Для ЦЗ невысок 184см , разве что молод 1995г.р. Но уже " Зениту" столько "накупили" игроков на разных сайтах, что в пору заявлять " Зенит"-3 и "Зенит"-4. Подождём официальных сообщений из клуба.

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      Рейтинг: +184

      Sergei26 21 июля 2018, 13:05

      Зачем

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