«Зенит» сделал «Эспаньолу» выгодное предложение по Эрмосо

По информации La Contra Deportiva, «Зенит» обратился в «Эспаньол» по трансферу центрального защитника Марио Эрмосо.

Петербуржцы сделали выгодное предложение как каталонскому клубу, так и футболисту. Сам испанец готов переехать в Россию. «Эспаньол» может дать согласие на трансфер в ближайшие дни.

Эрмосо – воспитанник «Реала». В сезоне-2017/18 он провел за «Эспаньол» 24 матча, записав в свой актив один гол.