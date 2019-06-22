Marca: «Атлетико» готов купить Эрмосо за 20 миллионов, «Эспаньол» требует вдвое больше

«Атлетико» и «Эспаньол» ведут переговоры о трансфере защитника Марио Эрмосо, сообщает Marca.

Каталонский клуб требует за игрока 40 миллионов евро, однако мадридцы не намерены платить более 20, поскольку следующим летом он станет свободным агентом.

«Атлетико» готов подождать год до истечения срока контракта 24-летнего центрбека. При этом столичный клуб уже согласовал с футболистом договор с зарплатой около 3 миллионов евро за сезон.