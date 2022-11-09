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    Марио Эрмосо - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Марио
    Фамилия Эрмосо
    Команда Атлетико
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июня 1995 (27 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 14,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Атлетико 6:1 Севилья Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 1' - 90' Реал 1:1 Атлетико Испания. Примера, 23 тур
    19.02.2023 1' - 90' Атлетико 1:0 Атлетик Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 1' - 90' Сельта 0:1 Атлетико Испания. Примера, 21 тур
    04.02.2023 1' - 90' Атлетико 1:1 Хетафе Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 12 2 0 1 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Атлетико (Мадрид) 6:1 Севилья (Севилья)
    25.02.2023 1' -90' Реал (Мадрид) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    19.02.2023 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    12.02.2023 1' -90' Сельта (Виго) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    04.02.2023 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    29.01.2023 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    21.01.2023 1' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    28'
    15.01.2023 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    29.12.2022 1' -53' Атлетико (Мадрид) 2:0 Эльче (Эльче)
    50' 53'
    09.11.2022 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    06.11.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    29.10.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 3:2 Атлетико (Мадрид)
    23.10.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    18.10.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    15.10.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    08.10.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:1 Жирона (Жирона)
    18.09.2022 72' -90' Атлетико (Мадрид) 1:2 Реал (Мадрид)
    83' 89' 90'
    10.09.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 4:1 Сельта (Виго)
    16'
    03.09.2022 79' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    29.08.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    21.08.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    15.08.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:3 Атлетико (Мадрид)
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