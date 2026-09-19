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Серия А 2026/2027
Команды
Рома
Марио Эрмосо
Статистика
€ 7 млн
Марио Эрмосо - статистика
Рома
18 июня 1995 (31), Мадрид
#22 | Защитник
184 см
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
1' - 81'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
1' - 90'
61'
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
1 : 1
10.09.2026
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
1' - 90'
89'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 4
31.08.2026
Рома
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Германия. Бундеслига 2024/2025
Германия. Кубок 2024/2025
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
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Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
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Испания. Примера 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
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Испания. Примера 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
5
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
1' - 81'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
1' - 90'
61'
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
1' - 90'
89'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 4
31.08.2026
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
24.08.2026
Фиорентина
1' - 68'
39'
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