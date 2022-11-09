Марио Эрмосо - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Эрмосо
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Эрмосо
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Атлетико
|6:1
|Севилья
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Реал
|1:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 23 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Атлетико
|1:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Сельта
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 21 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Атлетико
|1:1
|Хетафе
|Испания. Примера, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|12
|2
|0
|1
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|6:1
|Севилья (Севилья)
|25.02.2023
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|19.02.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|12.02.2023
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|04.02.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|29.01.2023
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.01.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|28'
|15.01.2023
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|29.12.2022
|1' -53'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Эльче (Эльче)
|50' 53'
|09.11.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|3:2
|Атлетико (Мадрид)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Жирона (Жирона)
|18.09.2022
|72' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|83' 89' 90'
|10.09.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|16'
|03.09.2022
|79' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|15.08.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)