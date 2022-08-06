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    Мусса Ниахате - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Мусса
    Фамилия Ниахате
    Команда Ноттингем Форест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 марта 1996 (26 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2022 1' -79' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Вест Хэм (Лондон)
    06.08.2022 1' -83' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
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