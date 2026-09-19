Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига 1 2025/2026
Команды
Лион
Мусса Ниахате
Статистика
€ 15 млн
Мусса Ниахате - статистика
Лион
8 марта 1996 (30)
#19 | Защитник
190 см
Сенегал | Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
4 : 0
19.09.2026
Ренн
1' - 90'
2'
Лига Европы, 1 тур
Андерлехт
1 : 2
16.09.2026
Лион
1' - 46'
26'
Франция. Лига 1, 4 тур
Париж
0 : 0
12.09.2026
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
3 : 1
04.09.2026
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
1 : 1
29.08.2026
Гавр
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Франция. Лига 1 2026/2027
Чемпионат мира 2026
Кубок африканских наций 2025
Лига Европы 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Премьер-лига 2023/2024
Кубок африканских наций 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Германия. Бундеслига 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Кубок 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лион
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Андерлехт
1 : 2
16.09.2026
Лион
1' - 46'
26'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
14:16
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
6
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
1
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
3
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
7
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+