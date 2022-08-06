Мусса Ниахате - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Мусса
|Фамилия
|Ниахате
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Мусса
|Фамилия
|Ниахате
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2022
|1' -79'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)
|06.08.2022
|1' -83'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)