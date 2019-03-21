Мадис Вихманн - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Мадис
|Фамилия
|Вихманн
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|195
|Имя
|Мадис
|Фамилия
|Вихманн
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эстония
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2019
|Был в запасе
|Эстония
|0:3
|Германия
|10.10.2019
|Был в запасе
|Белоруссия
|0:0
|Эстония
|09.09.2019
|Был в запасе
|Эстония
|0:4
|Нидерланды
|06.09.2019
|Был в запасе
|Эстония
|1:2
|Белоруссия
|11.06.2019
|1' -90'
|Германия
|8:0
|Эстония
|08.06.2019
|1' -90'
|Эстония
|1:2
|Северная Ирландия
|21.03.2019
|1' -90'
|Северная Ирландия
|2:0
|Эстония