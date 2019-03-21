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    Мадис Вихманн - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Мадис
    Фамилия Вихманн
    Команда Флора
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 октября 1995 (27 лет)
    Рост 195
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эстония 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.10.2019 Был в запасе Эстония 0:3 Германия
    10.10.2019 Был в запасе Белоруссия 0:0 Эстония
    09.09.2019 Был в запасе Эстония 0:4 Нидерланды
    06.09.2019 Был в запасе Эстония 1:2 Белоруссия
    11.06.2019 1' -90' Германия 8:0 Эстония
    08.06.2019 1' -90' Эстония 1:2 Северная Ирландия
    21.03.2019 1' -90' Северная Ирландия 2:0 Эстония
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