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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Беларусь - Эстония
Беларусь - Эстония: обзор матча 10 октября 2019
Беларусь
10.10.2019, четверг, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа C, 7 тур
0 : 0
Завершен
Эстония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Эстония
Желтая карточка
С. Политевич
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
4
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
8
Павел Савицкий
ЦП
22
Игорь Стасевич
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
11
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Эстония
0
Сергей Лемпетс
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
Беларусь
16
Антон Чичкан
ВР
14
Никита Наумов
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
0
Олег Веретило
ЦЗ
19
Юрий Ковалев
ПП
11
Денис Лаптев
ЦФ
Эстония
22
Марко Мееритс
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
2
Мадис Вихманн
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
4-5-1
1
Гутор
4
Мартынович
6
Политевич
13
Матвейчик
5
Поляков
22
Стасевич
2
Драгун
14
Яблонский
18
Маевский
8
Савицкий
11
Скавыш
3-3-3
0
Лемпетс
23
Тенисте
19
Калласте
21
Баранов
4
Кяйт
14
Васильев
18
Метс
9
Сорга
11
Оямаа
10
Зенев
Остались в запасе
Беларусь
Эстония
16
Антон Чичкан
ВР
14
Никита Наумов
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
0
Олег Веретило
ЦЗ
19
Юрий Ковалев
ПП
11
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
22
Марко Мееритс
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
2
Мадис Вихманн
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
Главный тренер
Мартин Рейм
Остались в запасе
16
Антон Чичкан
ВР
14
Никита Наумов
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
0
Олег Веретило
ЦЗ
19
Юрий Ковалев
ПП
11
Денис Лаптев
ЦФ
Остались в запасе
22
Марко Мееритс
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
2
Мадис Вихманн
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Мартин Рейм
Статистика матча Беларусь - Эстония
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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