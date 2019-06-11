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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Германия - Эстония
Германия - Эстония: обзор матча 11 июня 2019
Германия
11.06.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа C, 4 тур
8 : 0
Завершен
Эстония
10'
М. Ройс
17'
С. Гнабри
20'
Л. Горецка
26'
И. Гюндоган (П)
37'
М. Ройс
62'
С. Гнабри
79'
Т. Вернер
88'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Эстония
ГОЛ! 8:0!
Л. Сане
Пас отдал
Ю. Дракслер
88'
ГОЛ! 7:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Ю. Дракслер
79'
71'
Замена
Х. Оямаа
️️️️
С. Зенев
Замена
Т. Вернер
️️️️
М. Ройс
66'
ГОЛ! 6:0!
С. Гнабри
Пас отдал
М. Хальстенберг
62'
59'
Замена
М. Кяйт
️️️️
А. Дмитриев
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
И. Гюндоган
53'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Н. Шульц
46'
ГОЛ! 5:0!
М. Ройс
37'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
И. Гюндоган
26'
25'
Желтая карточка
Й. Тамм
ГОЛ! 3:0!
Л. Горецка
Пас отдал
Й. Киммих
20'
ГОЛ! 2:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Л. Сане
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
Т. Керер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
0
Нико Шульц
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Марко Ройс
АП
19
Лерой Сане
ПВ
20
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Йоахим Лев
Эстония
0
Сергей Лемпетс
ВР
2
Мадис Вихманн
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
21
Артем Дмитриев
ОП
14
Константин Васильев
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Юлиан Брандт
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
19
Кен Калласте
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
4-1-2-3
1
Нойер
0
Шульц
4
Гинтер
15
Керер
15
Зюле
6
Киммих
8
Горецка
21
Гюндоган
19
Сане
11
Ройс
20
Гнабри
3-3-3-1
0
Лемпетс
23
Тенисте
3
Пикк
16
Тамм
2
Вихманн
21
Дмитриев
20
Камс
14
Васильев
18
Метс
7
Пури
10
Зенев
21
Гюндоган
7
Дракслер
7
Дракслер
21
Гюндоган
0
Шульц
3
Хальстенберг
3
Хальстенберг
0
Шульц
11
Ройс
11
Вернер
11
Вернер
11
Ройс
21
Дмитриев
4
Кяйт
4
Кяйт
21
Дмитриев
10
Зенев
11
Оямаа
11
Оямаа
10
Зенев
Остались в запасе
Германия
Эстония
12
Кевин Трапп
ВР
17
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
14
Юлиан Брандт
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
17
Мартин Миллер
ЦП
12
Микхел Аксалу
ВР
19
Кен Калласте
ЦЗ
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
Главный тренер
Мартин Рейм
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
17
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
14
Юлиан Брандт
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
17
Мартин Миллер
ЦП
12
Микхел Аксалу
ВР
19
Кен Калласте
ЦЗ
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Мартин Рейм
Статистика матча Германия - Эстония
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Али Палабыйык
(Анкара)
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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