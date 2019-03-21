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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Северная Ирландия - Эстония
Северная Ирландия - Эстония: обзор матча 21 марта 2019
Северная Ирландия
21.03.2019, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа C, 1 тур
2 : 0
Завершен
Эстония
56'
Н. МакГинн
75'
С. Дэвис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Эстония
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Дэвис
75'
ГОЛ! 1:0!
Н. МакГинн
Пас отдал
К. Лафферти
56'
35'
Желтая карточка
Й. Тамм
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
5
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
8
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
3
Джамаль Льюис
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Эстония
0
Сергей Лемпетс
ВР
21
Никита Баранов
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
2
Мадис Вихманн
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Эстония
22
Марко Мееритс
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
16
Брент Леписту
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
4-5-1
23
Пикок-Фаррел
5
Эванс
20
Кэткарт
17
МакНэйр
14
Даллас
15
Джонс
6
Сэйвилл
3
Льюис
7
МакГинн
8
Дэвис
10
Лафферти
3-2-3-2
0
Лемпетс
16
Тамм
2
Вихманн
3
Пикк
21
Баранов
20
Камс
4
Кяйт
18
Метс
6
Дмитриев
8
Аниер
11
Оямаа
Остались в запасе
Северная Ирландия
Эстония
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
22
Марко Мееритс
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
16
Брент Леписту
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
Остались в запасе
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Остались в запасе
22
Марко Мееритс
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
16
Брент Леписту
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Мартин Рейм
Статистика матча Северная Ирландия - Эстония
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Виндзор Парк
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