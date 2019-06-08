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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Эстония - Северная Ирландия
Эстония - Северная Ирландия: обзор матча 08 июня 2019
Эстония
08.06.2019, суббота, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа C, 3 тур
1 : 2
Завершен
Северная Ирландия
25'
К. Васильев
77'
К. Вашингтон
80'
Д. Магеннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Северная Ирландия
Замена
Г. Камс
️️️️
Т. Тенисте
85'
Замена
Й. Тамм
️️️️
М. Кяйт
84'
80'
ГОЛ! 1:2!
Д. Магеннис
Пас отдал
Д. Джонс
77'
ГОЛ! 1:1!
К. Вашингтон
Пас отдал
Д. Льюис
69'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Д. Сэйвилл
Желтая карточка
С. Лемпетс
64'
64'
Замена
Д. Джонс
️️️️
М. Смит
60'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
46'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Л. Бойс
ГОЛ! 1:0!
К. Васильев
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
0
Сергей Лемпетс
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
2
Мадис Вихманн
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
21
Артем Дмитриев
ОП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
Северная Ирландия
18
Майкл Смит
ВР
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
18
Гэвин Уит
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
3
Джамаль Льюис
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Эстония
22
Марко Мееритс
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
19
Кен Калласте
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
17
Мартин Миллер
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
3-1-5-1
0
Лемпетс
3
Пикк
2
Вихманн
23
Тенисте
21
Дмитриев
23
Синявский
15
Саппинен
18
Метс
14
Васильев
4
Кяйт
10
Зенев
4-4-1
18
Смит
14
Даллас
5
Эванс
20
Кэткарт
17
МакНэйр
6
Сэйвилл
8
Дэвис
3
Льюис
18
Уит
9
Бойс
23
Тенисте
20
Камс
20
Камс
23
Тенисте
4
Кяйт
16
Тамм
16
Тамм
4
Кяйт
18
Смит
15
Джонс
15
Джонс
18
Смит
6
Сэйвилл
21
Магеннис
21
Магеннис
6
Сэйвилл
9
Бойс
11
Вашингтон
11
Вашингтон
9
Бойс
Остались в запасе
Эстония
Северная Ирландия
17
Мартин Миллер
ЦП
22
Марко Мееритс
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
19
Кен Калласте
ЦЗ
7
Сандер Пури
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
1
Майкл МакГоверн
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
17
Мартин Миллер
ЦП
22
Марко Мееритс
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
19
Кен Калласте
ЦЗ
7
Сандер Пури
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Остались в запасе
1
Майкл МакГоверн
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Эстония - Северная Ирландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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