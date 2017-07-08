Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эдуард Карымов - статистика

    #50 | Защитник
    Имя Эдуард
    Отчество Игоревич
    Фамилия Карымов
    Команда Томь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 апреля 2000 (22 года)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.11.2017 Был в запасе Химки (Химки) 3:1 Томь (Томск)
    29.10.2017 Был в запасе Томь (Томск) 0:0 Луч (Владивосток)
    07.10.2017 Был в запасе Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:0 Томь (Томск)
    10.09.2017 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 3:1 Томь (Томск)
    02.09.2017 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:0 Томь (Томск)
    27.08.2017 Был в запасе Томь (Томск) 0:0 Тюмень (Тюмень)
    15.07.2017 Был в запасе Луч (Владивосток) 3:0 Томь (Томск)
    08.07.2017 1' -77' Томь (Томск) 1:4 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    • Читайте нас: 
    11