Эдуард Карымов - статистика
#50 | Защитник
|Имя
|Эдуард
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Карымов
|Команда
|Томь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Имя
|Эдуард
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Карымов
|Команда
|Томь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.11.2017
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|3:1
|Томь (Томск)
|29.10.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|07.10.2017
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:0
|Томь (Томск)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|3:1
|Томь (Томск)
|02.09.2017
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Томь (Томск)
|27.08.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:0
|Тюмень (Тюмень)
|15.07.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|3:0
|Томь (Томск)
|08.07.2017
|1' -77'
|Томь (Томск)
|1:4
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)