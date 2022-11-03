Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Славолюб Срнич
Статистика
Славолюб Срнич - статистика
Завершил карьеру
12 января 1992 (34)
#55 | Нападающий
173 см
Сербия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Сербия. Суперлига 2024/2025
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Испания. Сегунда 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Товарищеские матчи 2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Црвена Звезда
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Монако
4 : 1
03.11.2022
Црвена Звезда
46' - 90'
62'
Лига Европы, 5 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.10.2022
Трабзонспор
1' - 61'
Лига Европы, 4 тур
Ференцварош
2 : 1
13.10.2022
Црвена Звезда
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Црвена Звезда
4 : 1
06.10.2022
Ференцварош
62' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.09.2022
Црвена Звезда
1' - 46'
Лига Европы, 1 тур
Црвена Звезда
0 : 1
08.09.2022
Монако
1' - 76'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Видео
Джорджина встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси
10:07
«Для меня это загадка»: Генич удивлен, что клуб РПЛ не забрал Дзюбу
09:35
5
Вагнер Лав составил топ-3 самых комфортных партнеров по ЦСКА
08:57
Тедеев: «Моя мама возмутилась, как я мог отказать «Ростову»
08:45
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Акинфеев ответил, почему до сих пор не завершил карьеру
00:22
1
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
4
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+