Славолюб Срнич - статистика
#55 | Нападающий
|Имя
|Славолюб
|Фамилия
|Срнич
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 1992 (31 год)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 475
тыс
|Имя
|Славолюб
|Фамилия
|Срнич
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 1992 (31 год)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Црвена Звезда
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|46' -90'
|Монако (Монако)
|4:1
|Црвена Звезда (Белград)
|62'
|27.10.2022
|1' -61'
|Црвена Звезда (Белград)
|2:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|2:1
|Црвена Звезда (Белград)
|06.10.2022
|62' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|4:1
|Ференцварош (Будапешт)
|15.09.2022
|1' -46'
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:1
|Црвена Звезда (Белград)
|08.09.2022
|1' -76'
|Црвена Звезда (Белград)
|0:1
|Монако (Монако)