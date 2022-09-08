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    Славолюб Срнич - статистика

    #55 | Нападающий
    Имя Славолюб
    Фамилия Срнич
    Команда Црвена Звезда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 января 1992 (31 год)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 475
    тыс
    Статистика по турнирам
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