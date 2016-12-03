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Маруан Шамах
Статистика
Маруан Шамах - статистика
Завершил карьеру
10 января 1984 (42)
#27 | Нападающий
188 см | 83 кг
Марокко | Франция
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Статистика по турнирам
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Англия. Кубок 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Кубок Лиги 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Кубок Африканских Наций 2012
Лига чемпионов 2012/2013
Emirates Cup 2011
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Франции 2008
Франция. Лига 1 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кардифф
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Кардифф
0 : 0
03.12.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
3 : 2
19.11.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ньюкасл
2 : 1
05.11.2016
Кардифф
72' - 90'
77'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
0 : 1
29.10.2016
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
22.10.2016
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Кардифф
1 : 1
19.10.2016
Шеффилд Уэнсдэй
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
2 : 1
14.10.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
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